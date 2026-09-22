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Sport· 2 min citire
România, din nou față în față cu Franța în sferturile EuroVolley 2026
România întâlnește Franța la Campionatul European / FOTO: Federația Română de Volei
Publicat22 sept. 2026, 08:22
Sursărealitatea.net
România și-a asigurat și calificarea la Campionatul Mondial
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