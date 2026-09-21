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Reghecampf, veste-șoc din Tunisia pentru FCSB

FOTO: Wimedia Commons

FOTO: Wimedia Commons

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 21 sept. 2026, 09:12

Presa locală și un oficial al clubului contrazic anunțul lui Gigi Becali privind venirea antrenorului la FCSB

Duminică, Gigi Becali a anunțat că a ajuns la un acord cu Laurențiu Reghecampf pentru ca acesta să preia FCSB, în locul lui Marius Baciu. Situația pare însă mult mai complicată. Presa din Tunisia a venit cu o versiune total diferită.

Oficialul Esperance: antrenorul a fost la antrenament și nu a anunțat nimic

Walid Guerfala, șeful departamentului de presă al Espérance Sportive de Tunis, a transmis că Reghecampf a fost prezent duminică la antrenamentele echipei. Potrivit acestuia, tehnicianul român nu a informat conducerea clubului despre negocieri cu FCSB și nici nu și-a exprimat dorința de a pleca. „Reghecampf intenționează să rămână la Espérance și nu va părăsi clubul”, a declarat oficialul pentru Radio Med Tunisie.

Antrenorul a mai pregătit FCSB în două mandate (2012-2014 și 2015-2017), perioadă în care a câștigat două titluri, o Supercupă și o Cupă a Ligii.

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