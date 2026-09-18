Advertising
Sport· 2 min citire
Cristiano Ronaldo, convocat din nou la naționala Portugaliei! Jorge Jesus îl cheamă pentru campania din Liga Națiunilor
Cristiano Ronaldo
Noul selecționer Jorge Jesus l-a inclus în lotul de 25 de jucători pentru primele meciuri din Liga Națiunilor, în condițiile în care atacantul lui Al-Nassr urmărește în continuare obiectivul de a ajunge la 1.000 de goluri în carieră.
Citește și
- 15:44Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru Liga Națiunilor. 33 de jucători convocați
- 10:59Cine ar putea fi noul antrenor al FCSB
- 16:01Scandal la Real Madrid: Kylian Mbappe și Vinicius Junior, puși la zid pentru gestul făcut înaintea meciului cu Elche
- 15:42FRF a încercat să-l convingă să joace pentru România, dar răspunsul a fost clar. Cine este fundașul care l-a înfruntat pe Messi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News