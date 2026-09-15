Amendă uriașă pentru un bărbat din Timișoara care a dat muzica tare

Polițiștii locali din Timișoara au aplicat o sancțiune record pentru tulburarea liniștii publice în oraș
Petrecerile zgomotoase și lipsa de respect față de vecini îi pot costa foarte scump pe unii locuitori. A simțit-o pe pielea lui un cetățean din Timișoara, care s-a ales cu sancțiuni contravenționale usturătoare, ce însumează nu mai puțin de 18.000 de lei.
Motivul principal al acestei pedepse financiare record a fost volumul mult prea ridicat al muzicii, care a tulburat în mod repetat liniștea locuitorilor din zonă, sfidând normele de conviețuire socială, potrivit tion.ro.
Sancțiuni drastice pentru tulburarea liniștii publice
Polițiștii locali din Timișoara au anunțat că nu tolerează astfel de abateri și că vor continua controalele și intervențiile ferme în toate cazurile în care muzica dată la maximum, strigătele sau alte zgomote deranjante afectează confortul cetățenilor. Această sancțiune uriașă nu este însă un caz singular, ci face parte dintr-o campanie mai amplă a autorităților locale de a menține ordinea și liniștea publică în oraș.
De altfel, statisticile arată o creștere a numărului de intervenții pe această speță. Încă de la începutul anului în curs, forțele de ordine au aplicat sute de amenzi celor care au ignorat legea și bunul-simț. Valoarea totală a acestor penalizări a ajuns la suma impresionantă de aproape 250.000 de lei.
Autoritățile le reamintesc locuitorilor că respectarea orelor de liniște este o obligație legală fermă.