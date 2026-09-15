Advertising
Social· 1 min citire
Monica și Leonard Doroftei, despre povestea lor de viață, în podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS
Monica și Leonard Doroftei au vorbit, în premieră la Realitatea PLUS, despre povestea lor de viață, relația de cuplu și familia pe care au construit-o împreună. Cei doi au dezvăluit detalii despre felul în care se văd unul pe celălalt și despre provocările pe care le-au depășit de-a lungul anilor.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:20Lupte de stradă în jurul Guvernului, instigatorii infiltrați la protestul fermierilor au atacat forțele de ordine – LIVE TEXT
- 15:05Trump renunță la taxarea hârtiei igienice canadiene, dar lovește alte produse. Ce intră în vizorul SUA
- 14:43Fetiță de 6 ani găsită inconștientă în locuință, în Vrancea. Ce au descoperit polițiștii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News