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Sport· 1 min citire
La 39 de ani, Messi vorbește despre retragerea de la Mondiale: „E mai mult decât suficient”
Lionel Messi
Lionel Messi a împlinit 39 de ani pe 24 iunie și a profitat de acest moment pentru a vorbi deschis despre viitorul său în fotbal. Căpitanul Argentinei și unul dintre cei mai buni marcatori ai actualei Cupe Mondiale, cu cinci goluri, a lăsat să se înțeleagă că turneul final disputat în America de Nord va fi, cel mai probabil, ultimul din cariera sa.
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