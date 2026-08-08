Advertising
Actualitate· 2 min citire
Scandal uriaș la FIFA. Gianni Infantino, acuzat că UEFA ar fi plătit o sumă de șase cifre pentru o fostă angajată
Gianni Infantino
Gianni Infantino este vizat de noi acuzații apărute în presa internațională, într-un moment în care poziția sa de președinte al FIFA este deja pusă sub presiune.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:42Mutare importantă în Ungaria. Pe cine vrea Péter Magyar la președinție
- 14:34Alertă la granița României. O dronă a explodat lângă un gazoduct, iar premierul Bulgariei a convocat Consiliul de Securitate
- 13:35Groenlanda îi pune frână lui Trump. Avertisment dur după planul de foraj
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News