Gest superb făcut de Adrian Mutu pentru soția sa, Sandra. Zeci de mii de oameni au văzut imaginile

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 20:43

Adrian Mutu și soția sa, Sandra, au atras din nou atenția pe rețelele de socializare după ce fostul fotbalist a publicat un moment romantic în care apare alături de partenera sa. Imaginile au strâns rapid zeci de mii de vizualizări și numeroase reacții din partea urmăritorilor.

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