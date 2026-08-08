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Actualitate· 1 min citire
Cristi Chivu, victorie de senzație cu Juventus! Inter a câștigat derby-ul din Australia
Cristi Chivu
Cristi Chivu a obținut o victorie importantă în perioada de pregătire. Inter a învins-o pe Juventus cu 2-1, într-un amical disputat la Perth, în Australia.
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