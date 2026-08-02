Economie· 1 min citire

Dorina Barcari dă în vileag șmecheria înghețării pensiilor. Sumele uriașe pierdute de fiecare român

Experta in pensii Dorina Barcari

Experta in pensii Dorina Barcari

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 2 aug. 2026, 10:09

Senatoarea și experta în pensii Dorina Barcari a scos la iveală date îngrijorătoare despre veniturile seniorilor. Într-o analiză în exclusivitate la Realitatea Plus, ea a arătat că aceștia au pierdut 12.840 de lei în doi ani din cauza înghețării pensiilor. Barcari a subliniat că situația este cu atât mai gravă cu cât prețurile au crescut pe toate palierele.

CÂT AU PIERDUT PENSIONARII FĂRĂ APLICAREA LEGII

  • Valoarea punctului de referință (81 de lei din anul 2024)

  • Dacă s-ar fi aplicat indexarea în cei doi ani – valoarea punctului de referință – 107 lei

  • Pierderea lunară în medie fără indexare – 535 lei

  • Pierderea anuală în medie fără indexare – 6.420 lei

  • Pierderea în cei doi ani de înghețare – 12.840 lei

  • Puterea de cumpărare s-a prăbușit

  • pensie de 3.000 de lei în 2021 sageata in jos puterea de cumpărare reală acum - 2.340 de lei

  • nivelul pensiei necesar pentru a recupera puterea de cumpărare - 5.000 de lei

sursa: Realitatea PLUS

CE MĂSURI AU LUATE ALTE STATE

Germania

Iulie 2024 – pensiile au fost indexate cu 4,57%

Iulie 2025 – pensiile au fost indexate cu 3,5%

Franța

Ianuarie 2024 – pensiile au fost indexate cu 5,3%

Ianuarie 2025 – pensiile au fost indexate cu 2,2%

SURSA: Realitatea PLUS

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