Fotbal - CM 2026: Franţa a pierdut împotriva 'celei mai bune echipe din lume', afirmă selecţionerul Spaniei

Publicat 15 iul. 2026, 08:17 Sursă realitatea.net

La Roja a dat o lecţie de fotbal vicecampionilor mondiali, impunându-se cu scorul de 2-0, prin golurile lui Mikel Oyarzabal (22 din penalty) şi Pedro Porro (58), marţi, la Dallas.

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