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Donald Trump întâmpină obstacole în planul pentru Gaza. Netanyahu refuză proiectul de pace

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 16:43

Planul de pace promovat de administrația președintelui Donald Trump pentru încetarea conflictului din Fâșia Gaza întâmpină noi obstacole, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul nu a acceptat forma actuală a proiectului.

Liderul israelian a explicat că documentul transmis de partea americană a fost analizat, însă guvernul de la Ierusalim a formulat mai multe obiecții și așteaptă acum un răspuns din partea echipei de negociere a SUA.

„Ne-au trimis un proiect pe care nu l-am acceptat. Nu este proiectul nostru. Le-am transmis observațiile noastre”, a declarat Benjamin Netanyahu.

Premierul israelian a precizat că s-a întâlnit cu reprezentanții Consiliului pentru Pace al administrației Trump, care încearcă să implementeze următoarea etapă a planului pentru Gaza. Potrivit acestuia, oficialii americani au oferit garanții că retragerea armatei israeliene din teritoriul palestinian va avea loc doar după dezarmarea completă a grupării Hamas.

În prezent, armata israeliană controlează peste 60% din teritoriul Fâșiei Gaza.

De cealaltă parte, Hamas a anunțat anterior că este dispus să accepte acordul prezentat de Donald Trump, care prevede încetarea operațiunilor militare, dezarmarea grupării și retragerea etapizată a trupelor israeliene. Cu toate acestea, poziția exprimată de Benjamin Netanyahu arată că negocierile sunt departe de a fi încheiate, iar forma finală a acordului rămâne în continuare sub semnul întrebării.

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