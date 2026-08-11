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Fenomenul David Popovici! Românul a spulberat concurența și a zdrobit recordul Europenelor

David Popovici

David Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 21:43

David Popovici a oferit o nouă demonstrație de forță la Campionatele Europene de natație de la Paris și s-a calificat spectaculos în finala probei de 100 de metri liber.

Românul a oprit cronometrul la 46,72 secunde, cel mai bun timp al semifinalelor și, mai mult decât atât, un nou record al Campionatelor Europene. Performanța sa reprezintă și a patra cea mai rapidă cursă din toate timpurile pe această distanță.

Popovici a înotat în cea de-a doua semifinală și nu le-a lăsat practic nicio șansă adversarilor. A terminat cursa cu un avans clar, confirmând încă o dată că rămâne unul dintre cei mai spectaculoși specialiști ai probei regină.

Pentru campionul român, timpul de la Paris este cu atât mai impresionant cu cât vine într-un concurs în care are șansa de a-și trece în palmares un nou titlu european. Popovici este deja campion olimpic, mondial și european.

În finala de miercuri, David Popovici va porni din postura unuia dintre marii favoriți. După demonstrația din semifinale, toți ochii vor fi ațintiți asupra românului, care poate transforma cursa decisivă într-un nou moment memorabil al carierei sale.

La doar 21 de ani, Popovici continuă să scrie istorie în natația mondială, iar performanța reușită la Paris este încă o dovadă că România are unul dintre cei mai mari campioni ai sportului mondial.

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