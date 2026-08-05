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Bucată de dronă găsită în mare, la Mamaia, chiar lângă un club de fițe. SRI a trimis de urgență un echipaj

Bucată de dronă găsită în mare, la Mamaia,

Bucată de dronă găsită în mare, la Mamaia,

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 5 aug. 2026, 16:34

Momente de tensiune miercuri, 5 august 2026, în stațiunea Mamaia, după ce un obiect suspect observat în apă, în dreptul plajei din zona clubului Loft, a dus la mobilizarea mai multor echipaje de intervenție.

Polițiștii și reprezentanții ISU Constanța au fost solicitați de urgență la fața locului, iar accesul în perimetrul vizat a fost restricționat până la verificarea situației.

Obiectul a fost observat în apă, în apropierea plajei

Alarma a fost dată după ce în apă a fost observat un obiect care părea să fie o dronă. În primă fază, autoritățile au început verificările fără a confirma oficial natura acestuia.

Zona din dreptul clubului Loft a fost securizată, iar mai multe echipaje au intervenit pentru a evalua situația și pentru a elimina orice posibil risc.

Drona nu avea material explozibil

Potrivit surselor, drona nu avea material explozibil, însă au fost demarate cercetări pentru a stabili de unde provine și în ce împrejurări a ajuns în mare.

Obiectul a fost ridicat de SRI

După recuperarea din apă, drona a fost ridicată de un echipaj al Serviciului Român de Informații.

În prezent, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească proveniența aparatului și circumstanțele în care acesta a fost găsit în zona plajei din Mamaia.

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