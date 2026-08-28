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Actualitate· 1 min citire
Accident grav în Caraș-Severin. Tânăr de 18 ani, mort după ce mașina în care se afla s-a izbit de un zid de beton
FOTO: Arhivă
Publicat28 aug. 2026, 11:40
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier grav a avut loc în localitatea Cornereva, județul Caraș-Severin, unde un tânăr de 18 ani a murit după ce autoturismul în care se afla s-a izbit de un zid de beton. În urma impactului, un adolescent de 17 ani și șoferul au fost răniți și transportați la spital.
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