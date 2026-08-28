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Accident grav în Caraș-Severin. Tânăr de 18 ani, mort după ce mașina în care se afla s-a izbit de un zid de beton

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat28 aug. 2026, 11:40
SursăRealitatea.Net

Un accident rutier grav a avut loc în localitatea Cornereva, județul Caraș-Severin, unde un tânăr de 18 ani a murit după ce autoturismul în care se afla s-a izbit de un zid de beton. În urma impactului, un adolescent de 17 ani și șoferul au fost răniți și transportați la spital.

Un tânăr de 18 ani a murit, iar șoferul și un alt pasager au fost răniți

”La data de 28 august 2020, în jurul orei 05:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Băile Herculane au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 608, pe raza localităţii Cornereva, în care a fost implicat un singur autoturism. Din primele verificări efectuate, poliţiştii au stabilit că, în timp ce un bărbat în vârstă de 29 de ani conducea un autoturism pe DJ 608, la kilometrul 19, din direcţia Cornereva către Rusca, ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune frontală cu un zid din beton. În urma accidentului, pasagerul aflat pe locul din dreapta-faţă, un băiat în vârstă de 18 ani, a decedat”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

Un alt pasager, în vârstă de 17 ani, aflat pe bancheta din spate, precum și șoferul autoturismului au fost răniți în urma impactului. Cei doi au fost preluați de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs accidentul.

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