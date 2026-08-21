Economie· 1 min citire

Programul "Rabla" Auto 2026, a doua sesiune

Rabla

Rabla

Scris deStoica Marian
Publicat21 aug. 2026, 14:17
Sursărealitatea.net

Persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie în Programul "Rabla" Auto 2026 din acest an, o vor putea face de marţi, 25 august, de la ora 10:00.

Persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie în Programul "Rabla" Auto 2026 din acest an, o vor putea face de marţi, 25 august, de la ora 10:00. Înscrierea se face online, prin aplicaţia dedicată.

Potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu, bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurşi toţi paşii procedurali prevăzuţi. La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil.

În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de şasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicaţie documentele prevăzute în ghidul de finanţare şi să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicaţiei.

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