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Actualitate· 2 min citire
Unii marinari de pe nava scufundată primesc în continuare îngrijiri medicale! S-a deschis dosar penal
Navă scufundată în Marea Neagră
Publicat28 aug. 2026, 12:08
Sursărealitatea.net
Trei din persoanele salvate de pe nava comercială scufundată în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, rămân internate în Spitalul Județean de Urgență din Tulcea, în timp ce celelalte cinci, care au fost transportate la spitalul din municipiul Constanța, au fost externate.
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