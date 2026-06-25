Ancelotti, impresionat după debutul lui Neymar la CM 2026: „Ca un copil care joacă pentru Brazilia”

Publicat 25 iun. 2026, 10:52 Actualizat 25 iun. 2026, 10:53

Neymar a revenit pe teren la Campionatul Mondial din 2026 în partida cu Scoția, după ce a ratat din cauza unei probleme medicale meciurile cu Maroc (1-1) și Haiti (3-0). Atacantul brazilian a fost introdus în minutul 76, în locul lui Matheus Cunha, într-un moment primit cu entuziasm de fani și staff.

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