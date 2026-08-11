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VIDEO Columbia declară ''stare de urgență'' în urma unui puternic seism care a făcut 111 morți

Stare de urgență în Columbia / Foto: Juan Pablo Arbelaez / REUTERS

Stare de urgență în Columbia / Foto: Juan Pablo Arbelaez / REUTERS

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net

Președintele Columbiei, Abelardo de La Espriella, va declara luni ''stare de urgență'' în Columbia în urma unui seism puternic care a făcut cel puțin 111 morți și 87 de răniți în vestul țării, potrivit AFP și Reuters.

''S-a decis declararea stării de urgență, care va fi semnată în cursul zilei'', a anunțat de la Bogota șeful statului, prezentând un bilanț actualizat al seismului cu magnitudinea 7,4.

Seismul s-a produs la doar câteva zile după ce Abelardo de La Espriella a fost învestit președinte, noua administrație confruntându-se acum cu prima sa criză, pe fondul amintirilor încă vii ale dublului seism devastator din țara vecină Venezuela din iunie.

''Guvernul național a mobilizat toate resursele pentru a proteja viețile, a asista comunitățile afectate și a acorda ajutor acolo unde este nevoie'', a spus el într-un discurs adresat națiunii la orele prânzului, odată cu declararea stării de urgență naționale.

''Prioritatea noastră este să salvăm oamenii prinși sub dărâmături'', a mai spus el.

AGERPRES

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