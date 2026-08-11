Nazare, vești bune pentru economia României: „reacția piețelor a fost una favorabilă”

Piețele financiare au reacționat favorabil după ce agenția Moody’s a decis să mențină România în categoria țărilor recomandate investițiilor, iar randamentele obligațiunilor guvernamentale au început să scadă, a anunțat luni ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Un al doilea semnal pozitiv a venit de la licitația organizată în 10 august, unde cererea investitorilor a fost de aproximativ 2,6 ori mai mare decât suma pe care statul intenționa inițial să o împrumute.
Moody’s a confirmat vineri, 7 august, ratingul suveran al României la Baa3, ultima treaptă din categoria „investment grade”, și a menținut perspectiva negativă. Agenția a indicat printre elementele care susțin calificativul progresele inițiale în procesul de consolidare fiscală, integrarea României în cadrul instituțional al Uniunii Europene, potențialul de creștere economică și nivelul relativ ridicat de prosperitate în raport cu alte state cu rating similar.
Perspectiva negativă arată însă că pericolul unei retrogradări nu a dispărut, Moody’s continuând să vadă riscuri ridicate legate de implementarea programului multianual de reducere a deficitului bugetar și de incertitudinea politică.
Alexandru Nazare susține că investitorii au rămas prudenți înaintea verdictului agenției, ceea ce a făcut ca evoluția titlurilor românești să fie diferită de cea observată în alte state din regiune.
„Înaintea anunțului, piețele au rămas prudente în ceea ce privește România. În timp ce randamentele obligațiunilor pe 10 ani din alte țări din regiune scădeau cu aproximativ 10–20 de puncte de bază, România a fost o excepție, investitorii așteptând decizia Moody’s”, a transmis ministrul Finanțelor.
Situația s-a schimbat după anunțul de vineri seara, potrivit acestuia.
„După publicarea deciziei însă, reacția piețelor a fost una favorabilă. Astăzi, 10 august, randamentele titlurilor de stat românești, atât cele emise pe piața internă, cât și pe piețele externe, au scăzut semnificativ față de închiderea de vineri, între 4 și 11 puncte de bază, în funcție de maturitate”, afirmă Nazare.
Scăderea randamentelor este importantă pentru Ministerul Finanțelor deoarece poate permite statului să atragă noi împrumuturi la costuri mai mici, într-un moment în care necesarul de finanțare al României rămâne ridicat.
Semnalul din piața secundară a fost dublat luni de rezultatul unei licitații de obligațiuni organizate de Ministerul Finanțelor.
Statul intenționa să atragă 700 de milioane de lei, însă investitorii au depus oferte în valoare de aproximativ 1,79 miliarde de lei, de circa 2,6 ori mai mult. Ministerul a decis în final să împrumute 809,25 milioane de lei.
Emisiunea are scadența în aprilie 2035 și un cupon anual de 6,75%, iar randamentul mediu de adjudecare a fost de 6,83%. Din suma totală atrasă, ofertele competitive au reprezentat 634,2 milioane de lei, iar cele necompetitive 175 milioane de lei.
„Cererea ridicată arată un interes crescut al investitorilor pentru titlurile de stat românești. Mai mult, ordinele investitorilor au venit la randamente competitive, sub nivelurile de pe piața secundară, ceea ce a permis Ministerului Finanțelor să adjudece 809,25 milioane de lei”, a explicat Nazare.
În opinia ministrului, rezultatele de luni arată că verdictul Moody’s a fost primit favorabil atât de investitorii locali, cât și de cei de pe piețele internaționale.
„Este o reacție pozitivă a piețelor și un semnal important privind încrederea investitorilor în capacitatea României de a se finanța”, a transmis ministrul Finanțelor.
Decizia Moody’s vine la numai o săptămână după ce și Fitch a menținut România în categoria recomandată investițiilor, la BBB-, tot cu perspectivă negativă. Fitch a remarcat reducerea mai rapidă decât anticipase a deficitului în prima jumătate a anului, dar a avertizat că instabilitatea politică reduce vizibilitatea asupra strategiei fiscale pentru perioada de după 2026 și poate întârzia reformele necesare inclusiv pentru accesarea fondurilor din PNRR.
Potrivit Fitch, deficitul bugetar al României s-a situat la circa 2% din PIB în primul semestru al anului 2026, aproape la jumătate față de perioada similară a anului precedent. Agenția estimează pentru întregul an un deficit de 5,9% din PIB, în timp ce ținta autorităților române este de 6,2%.
Menținerea ratingului de către Moody’s evită, pentru moment, scenariul în care România ar pierde calificativul „investment grade”, eveniment care ar putea afecta baza de investitori dispuși să cumpere obligațiuni românești și ar pune presiune suplimentară asupra costurilor de finanțare.
Alexandru Nazare spune că obiectivul următor trebuie să fie îmbunătățirea perspectivei de țară.
„România merită toată încrederea noastră. Cu echilibru și responsabilitate sunt convins că vom putea nu doar menține calificativul actual, ci reveni la perspectiva «stabilă»”, a conchis ministrul Finanțelor.