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Vasile Muraru, momente emoționante în Cimitirul Bellu. Omagiu adus colegilor de scenă care nu mai sunt - VIDEO

Actorul Vasile Muraru

Actorul Vasile Muraru

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat3 sept. 2026, 08:52
SursăRealitatea.Net

Clipe încărcate de emoție în Cimitirul Bellu, unde marele actor de comedie Vasile Muraru a revenit pentru a aprinde lumânări la mormintele unor colegi și mentori care i-au definit cariera. Pe Aleea Artiștilor, Muraru a stat câteva momente în tăcere la mormintele Andei Călugăreanu și Cristinei Stamate, două prezențe luminoase ale scenei românești.

Însoțit de partenera sa de scenă, Valentina Fătu, actorul a vizitat și mormântul lui Alexandru Arșinel, prieten și partener de scenă, unde a depus o lumânare și a rostit câteva cuvinte în șoaptă. Vizita s-a încheiat la cavoul „maestrului absolut al comediei”, Constantin Tănase, fondatorul Teatrului de Revistă, pe care Nae Lăzărescu l-a evocat cu profund respect.

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