Prognoza meteo. Ploaie în toată țara și ninsoare la munte

Publicat 10 nov. 2026, 07:52 Sursă capital

Temperaturile maxime ajung miercuri, 10 noiembrie 2026, la 14 grade în sudul țării, dar ploile se extind progresiv spre nord. La munte, peste 1.500 de metri altitudine, sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

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