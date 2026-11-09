Un tânăr de 21 de ani a fost înjunghiat mortal de tatăl vitreg. Mama sa a ajuns la spital: incident șocant în Caraș-Severin

Publicat 9 nov. 2026, 09:56 Actualizat 9 nov. 2026, 10:00 Sursă Realitatea.Net

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit, luni dimineață, 9 noiembrie, după ce a fost atacat cu un cuțit de tatăl său vitreg, un bărbat de 40 de ani, în urma unui conflict izbucnit în locuința familiei din orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin. În același incident, a fost rănită și mama tânărului, în vârstă de 48 de ani, care a fost transportată la spital.

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