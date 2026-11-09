Ministrul Transporturilor: încă 130 de kilometri de autostradă și drum expres se deschid până la finalul lui 2026

Publicat 9 nov. 2026, 15:44 Sursă stiripesurse

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ovidiu Popa, a declarat luni că aproximativ 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres vor fi dați în circulație până la finalul anului 2026, dintre care 71 de kilometri sunt deja deschiși.

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