Centrala Romgaz de la Iernut ar putea fi conectată la rețeaua electrică în primul trimestru din 2027. Operarea comercială este estimată la jumătatea anului.
Centrala electrică pe gaze naturale construită de Romgaz la Iernut ar putea fi conectată la Sistemul Energetic Național în primul trimestru al anului 2027. Începerea operării comerciale este estimată pentru jumătatea anului viitor, potrivit calendarului prezentat de conducerea companiei.
Anunțul a fost făcut luni, 9 noiembrie, de Aristotel Jude, directorul general adjunct al Romgaz, în cadrul unei conferințe dedicate sectorului energetic.
Oficialul a precizat că au fost depășite dificultățile apărute în relația contractuală cu fostul antreprenor, iar compania a încheiat cele mai multe dintre contractele necesare pentru finalizarea investiției și punerea centralei în funcțiune.
În prezent, Romgaz își asumă rolul de antreprenor general și coordonează lucrările necesare pentru finalizarea proiectului.
„Există premise solide, pe baza derulării activităților prealabile realizării testelor, ca în trimestrul I 2027 centrala să fie sincronizată cu Sistemul Energetic Național și intrarea în operare comercială să fie realizată în jumătatea anului 2027”, a declarat Aristotel Jude.
Romgaz a preluat responsabilitatea finalizării centralei de la Iernut
Directorul general adjunct al companiei a explicat că proiectul a putut continua după depășirea problemelor contractuale și asumarea responsabilității pentru lucrările rămase.
Potrivit acestuia, un memorandum aprobat de Guvern în luna mai 2026 a permis Romgaz să încheie contractele necesare prin procedura de negociere fără publicare prealabilă.
Aristotel Jude a atras atenția și asupra dificultăților generate de actuala legislație privind achizițiile sectoriale, respectiv Legea 99/2016. În opinia sa, regulile existente îngreunează realizarea unor proiecte energetice complexe și de mari dimensiuni de către companiile de stat.
Oficialul consideră că procedurile de achiziție ar trebui adaptate astfel încât investitorii să poată selecta un antreprenor general și să contracteze ulterior lucrările, serviciile și echipamentele necesare, în funcție de proiectul tehnic detaliat.
Centrala de la Iernut va avea o capacitate de 430 MW
Noua centrală termoelectrică de la Iernut va avea o putere instalată de 430 MW și va utiliza tehnologia în ciclu combinat cu turbine alimentate cu gaze naturale.
Instalația este proiectată pentru o eficiență electrică brută de 56,4%, iar una dintre caracteristicile sale importante este sistemul Black Start.
Această tehnologie permite pornirea centralei fără alimentare inițială din rețeaua electrică externă. Funcționalitatea este importantă pentru restabilirea Sistemului Energetic Național în cazul unor avarii majore sau al unor întreruperi extinse de energie electrică.
Punerea în funcțiune a centralei de la Iernut reprezintă un proiect important pentru sectorul energetic românesc, prin creșterea capacităților interne de producție și consolidarea siguranței în alimentarea cu electricitate.