Vom avea zăpadă de Crăciun? Anunțul făcut de ANM

Publicat 9 nov. 2026, 11:47 Sursă realitatea.net

ANM anunță că există șanse de zăpadă de Crăciun inclusiv în zonele joase. Ce arată estimările meteorologice pentru decembrie și ianuarie?

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