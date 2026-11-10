Transferul dosarului de pensie în România. Cât durează procedura
Pensie România
Află cât durează transferul dosarului de pensie, cine plătește pensia în cele trei luni de așteptare și ce documente trebuie depuse la CNPP.
Pensionarii care își schimbă domiciliul și trebuie să își transfere dosarul de pensie la o altă casă teritorială de pensii pot aștepta aproximativ trei luni până la finalizarea procedurii. În această perioadă, plata pensiei nu trebuie întreruptă. Casa de pensii de la vechiul domiciliu rămâne responsabilă pentru achitarea drepturilor bănești timp de trei luni calendaristice, potrivit regulilor prezentate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Schimbarea domiciliului dintr-un județ în altul presupune și actualizarea evidențelor instituțiilor care gestionează plata pensiilor. Deși transferul dosarului este o procedură administrativă, durata acesteia poate genera întârzieri și nelămuriri pentru beneficiari, mai ales atunci când documentele nu ajung la timp la noua instituție.
Un aspect important este că mutarea dosarului de pensie nu înseamnă suspendarea automată a drepturilor bănești. Legislația prevede măsuri prin care pensionarii sunt protejați în perioada în care cele două case teritoriale de pensii fac schimb de documente și informații.
Cât durează transferul dosarului de pensie la o altă casă de pensii
Transferul dosarului de pensie poate dura aproximativ trei luni, în funcție de operațiunile administrative și de verificările necesare la instituțiile implicate.
O situație semnalată recent este cea a unui pensionar care a solicitat transferul dosarului de pensie comunitară din Constanța în București. Cererea a fost înregistrată la 4 septembrie 2026, însă, după două luni, documentele nu ajunseseră încă la noua casă teritorială de pensii.
Beneficiarul a primit informații contradictorii din partea celor două instituții, fiecare susținând că nu deține dosarul.
Astfel de situații pot apărea în timpul transferului administrativ, însă pensionarii trebuie să știe că există reguli clare privind plata pensiei în această perioadă.
Potrivit informațiilor comunicate de Casa Națională de Pensii Publice, instituția care gestionează dosarul la vechiul domiciliu continuă să achite pensia pentru încă trei luni calendaristice.
Este important de reținut că acest interval nu reprezintă un termen-limită obligatoriu pentru finalizarea transferului, ci o perioadă de protecție destinată asigurării continuității plăților.
Cine plătește pensia în cele trei luni în care dosarul este transferat
Responsabilitatea achitării pensiei rămâne, temporar, la casa teritorială de pensii de la vechiul domiciliu.
În cele trei luni calendaristice prevăzute de procedură, instituția continuă plata drepturilor bănești prin intermediul mandatelor poștale, la noua adresă a pensionarului.
În paralel, casa de pensii care urmează să preia dosarul efectuează verificările administrative necesare. Printre acestea se numără verificarea documentelor, a informațiilor din evidențele instituției și a punctajului mediu anual.
După încheierea formalităților, noua casă teritorială de pensii preia responsabilitatea plății.
Pensionarii care au optat pentru plata prin cont bancar pot primi în continuare banii prin această modalitate, după actualizarea informațiilor în sistemul de plăți.
Prin urmare, simpla întârziere a transferului dosarului nu ar trebui să determine pierderea sau suspendarea pensiei.
Ce documente sunt necesare pentru transferul dosarului de pensie
Pensionarii care își schimbă domiciliul și doresc transferul dosarului într-un alt județ trebuie să depună o solicitare scrisă la casa teritorială de pensii care gestionează în prezent dosarul.
În general, procedura presupune următoarele documente:
Cerere scrisă pentru transferul dosarului și al drepturilor de pensie;
Copie a actului de identitate din care să rezulte noul domiciliu;
Talonul de pensie, conform informațiilor prezentate de CNPP.
Cererea trebuie adresată instituției de la vechiul domiciliu, care se ocupă de transmiterea dosarului către casa de pensii competentă pentru noua adresă.
Un alt aspect important privește copiile documentelor emise de instituțiile publice. Potrivit Legii nr. 9/2023, cetățenii nu mai trebuie să suporte obligația de a prezenta copii ale documentelor emise de alte instituții publice, fotocopierea acestora revenind gratuit instituțiilor solicitante.
Ce trebuie să facă pensionarii dacă transferul dosarului întârzie
Dacă au trecut mai multe săptămâni de la depunerea solicitării, iar noua casă de pensii nu a primit documentele, beneficiarul poate cere informații oficiale despre stadiul procedurii.
Este recomandat ca pensionarul să păstreze numărul de înregistrare al cererii și dovada depunerii acesteia.
De asemenea, poate solicita în scris instituției de la vechiul domiciliu să comunice:
Dacă dosarul a fost expediat;
Data la care documentele au fost transmise;
Numărul de ieșire al corespondenței;
Confirmarea transmiterii către noua casă de pensii;
Motivele pentru care procedura nu a fost finalizată.
Aceste informații permit identificarea eventualelor blocaje administrative și clarificarea situației dosarului.
Dacă termenul de trei luni este depășit sau apar probleme privind plata drepturilor bănești, pensionarul poate solicita explicații în scris atât instituției care a transmis dosarul, cât și celei care trebuie să îl preia.
Pensionarii care au lucrat în străinătate nu își pierd drepturile după mutarea în România
Reguli speciale se aplică și în cazul pensiilor comunitare, acordate persoanelor care au lucrat în mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Pensionarii care se mută în România și au realizat perioade de contribuție în alte țări nu își pierd drepturile dobândite prin contribuțiile plătite în străinătate.
Transferul administrativ al dosarului presupune verificarea perioadelor de asigurare și, dacă este necesar, transmiterea documentelor între instituțiile de pensii din statele implicate.
Regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială asigură recunoașterea perioadelor de contribuție realizate în statele membre.
Schimbarea domiciliului în România nu determină recalcularea automată a perioadelor de contribuție din străinătate și nici anularea drepturilor de pensie deja stabilite.
Noua casă teritorială de pensii trebuie să preia și să verifice documentele, astfel încât plata să continue conform procedurilor aplicabile.
Așadar, pensionarii care își schimbă domiciliul trebuie să știe că transferul dosarului de pensie poate dura aproximativ trei luni, însă plata nu trebuie întreruptă doar pentru că documentele se află în tranzit între instituții. În această perioadă, vechea casă teritorială de pensii continuă să achite drepturile bănești, urmând ca noua instituție să preia ulterior plata.
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