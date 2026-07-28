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Poliția din Mehedinți cere ajutorul publicului pentru identificarea unui hoț de buzunare filmat în Drobeta-Turnu Severin | VIDEO

Sursa: captură video Poliția Mehedinți

Sursa: captură video Poliția Mehedinți

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 28 iul. 2026, 09:03

Polițiștii din județul Mehedinți fac apel la cetățeni pentru a identifica un bărbat surprins de camerele de supraveghere în timp ce fura portofelul unei femei, pe o stradă din Drobeta-Turnu Severin.

Incidentul a avut loc la intrarea într-un magazin: în timp ce victima pășea în interior, suspectul i-a deschis ghiozdanul și a sustras portofelul în care se aflau 2.000 de lei.

Imaginile, care au ajuns în posesia autorităților, arată clar modul de operare al hoțului de buzunare. Polițiștii au deschis o anchetă, însă până în prezent nu au reușit să-l identifice pe bărbat. Din acest motiv, au decis să facă publice filmările și să solicite sprijinul populației.

Oricine recunoaște persoana din imagini sau deține informații utile este rugat să contacteze de urgență numărul 112. Cazul subliniază din nou importanța vigilenței în spațiile publice și rolul camerelor de supraveghere în documentarea infracțiunilor de acest tip. Autoritățile speră ca ajutorul cetățenilor să conducă rapid la identificarea și prinderea suspectului.

Polițiștii au postat imaginile din timpul furtului și pe rețelele sociale.

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