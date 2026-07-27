Trump, mesaj pentru Bulgaria după aprobarea unei baze militare temporare a SUA. Iranul protestează

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 iul. 2026, 18:42

Statele Unite vor desfășura temporar forțe și echipamente militare în Bulgaria, după ce autoritățile de la Sofia au aprobat utilizarea bazei aeriene Bezmer pentru sprijinirea operațiunilor americane din Orientul Mijlociu. Decizia a fost salutată public de președintele Donald Trump, dar a atras și reacția critică a Iranului.

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