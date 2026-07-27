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Actualitate· 1 min citire
Al doilea RO-Alert în aceeași zi pentru locuitorii din Tulcea. Avertisment privind posibile obiecte căzute din aer
RO-Alert
Locuitorii județului Tulcea au fost avertizați din nou, luni după-amiază, printr-un mesaj RO-Alert, acesta fiind al doilea transmis în aceeași zi. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea, care a precizat că avertizarea a fost emisă la scurt timp după ora 16:00.
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