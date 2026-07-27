Economie· 1 min citire

Sondaj alarmant: românii muncesc doar pentru a-și plăti facturile

Facturi

Facturi

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 13:40
Sursărealitatea.net

Românii nu își mai permit concedii și activități relaxante din cauza facturilor mărite. O arată ultimul sondaj realizat de Institutul Național de Statistică. Potrivit ultimelor date, din ce în ce mai puțin români își mai permit o masă în oraș sau o ieșire la teatru sau la film.

Cum arată viața românilor după ce plătesc facturile?

- doar 26% dintre români își mai permit un concediu

- doar 14% mai ies la teatru sau la film

- doar 10% au bani de mobilă nouă

- 23% își schimbă electrocasnicele

- 40% își permit să își cumpere haine

- 54% din locuitorii din mediul rural nu își permit nici cheltuielile zilnice

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