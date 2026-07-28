Mihai Fifor, atac dur la Bolojan după greva din Sănătate: „Nu guvernează o țară. Face inventarul ei. Ilie își vede de viață”

Greva generală din Sănătate a declanșat un nou atac politic la adresa lui Ilie Bolojan. Senatorul PSD Mihai Fifor acuză Guvernul că tratează spitalele și angajații din sistem doar prin prisma cheltuielilor, fără să țină cont de deficitul de personal, epuizarea cadrelor medicale și lipsa accesului la servicii în mediul rural.

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