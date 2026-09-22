Percheziții în București și 15 județe după violențele de la protestul ciobanilor

În total, sunt efectuate 29 de percheziții domiciliare și 30 de mandate de aducere.
Ancheta privind incidentele violente produse în timpul protestului ciobanilor din Piața Victoriei continuă cu o amplă operațiune desfășurată marți, 22 septembrie. Polițiștii efectuează zeci de percheziții și pun în aplicare mai multe mandate de aducere pentru identificarea persoanelor implicate în violențele din 15 septembrie.
În total, sunt efectuate 29 de percheziții domiciliare și 30 de mandate de aducere, în București și în 15 județe: Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.
Acțiunea este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști specializați în investigarea faptelor comise de grupuri violente și în cercetări criminale.
40 de persoane sunt vizate în dosar
Anchetatorii desfășoară cercetări față de 40 de persoane în cadrul dosarului penal. Sunt investigate fapte precum instigarea publică, ultrajul, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugerea și lovirea sau alte acte de violență.
Pentru 10 dintre persoanele cercetate au fost dispuse deja măsuri preventive.
Investigația a fost extinsă după analizarea imaginilor surprinse în timpul protestului, care ar fi permis identificarea altor persoane despre care anchetatorii susțin că au participat la incidente.
Jandarmii, atacați cu obiecte în timpul protestului
Violențele au izbucnit pe 15 septembrie, în timpul manifestației organizate în Piața Victoriei. Potrivit anchetatorilor, unii dintre participanți au aruncat spre forțele de ordine cu diverse obiecte, printre care borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice.
De asemenea, mai mulți jandarmi ar fi fost agresați fizic, fiind loviți cu pumnii, picioarele sau obiecte contondente. În timpul incidentelor ar fi fost atacate și două persoane care lucrau pentru un trust media și se aflau la fața locului în interes profesional.
Protestul s-a soldat și cu distrugerea unei autospeciale și a altor bunuri aparținând Jandarmeriei.
Ancheta continuă
Perchezițiile și audierile urmăresc strângerea de noi probe și stabilirea responsabilității fiecărei persoane implicate în incidente.
Cercetările sunt desfășurate în continuare de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu structurile de poliție implicate în anchetă.