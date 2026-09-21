Donald Trump: Rusia a „pierdut controlul” asupra industriei de motorină. Ce legătură are războiul din Ucraina

Declarația a fost făcută cu o zi înaintea întâlnirii programate cu Volodimir Zelenski, la New York, în marja Adunării Generale a ONU.
Președintele american Donald Trump a declarat luni că Rusia a „pierdut controlul” asupra industriei sale de motorină din cauza războiului din Ucraina și a cerut din nou oprirea conflictului.
Atacurile asupra rafinăriilor ruse
Trump a susținut că numeroase rafinării ruse de motorină au fost lovite și sunt, cel puțin temporar, scoase din funcțiune. Președintele american leagă aceste perturbări de efectele războiului asupra pieței mondiale a carburanților.
Declarațiile vin după o serie de atacuri ucrainene cu drone asupra infrastructurii energetice și a rafinăriilor din Rusia. Potrivit Reuters, reducerea capacității de rafinare din Rusia a contribuit la restrângerea ofertei de motorină pe piețele internaționale.
Trump cere oprirea războiului
„Acest război ridicol și nesfârșit cu Ucraina trebuie să înceteze”, a transmis Trump într-o postare pe rețelele sociale. Mesajul vine înaintea unei noi discuții cu Volodimir Zelenski, programată în marja reuniunii ONU. T
rump a cerut anterior Ucrainei să evite atacurile asupra rafinăriilor ruse, argumentând că acestea contribuie la scumpirea motorinei la nivel mondial.
Motorina, la niveluri record
Piața mondială a motorinei este afectată de reducerea capacității de rafinare și de perturbările provocate de conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu. În Statele Unite, prețul motorinei a depășit recent 6,50 dolari pe galon, potrivit datelor citate de Reuters.
Motorina este esențială pentru transportul rutier, agricultură, construcții și industrie, astfel că problemele de aprovizionare se pot transmite rapid în prețurile bunurilor și serviciilor.
Zelenski urmează să se întâlnească cu Trump
Întâlnirea dintre cei doi președinți are loc într-un moment în care atacurile asupra infrastructurii energetice continuă. Ucraina susține că loviturile asupra obiectivelor ruse fac parte din strategia sa de răspuns la atacurile Moscovei.
În același timp, Trump încearcă să obțină o oprire a conflictului, în timp ce Rusia și Ucraina continuă să își atace reciproc infrastructura.