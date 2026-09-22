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Banda de urgență a autostrăzii: când este permisă oprirea și ce amenzi riscă șoferii

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat22 sept. 2026, 08:00
Actualizat22 sept. 2026, 09:01

Oprirea este permisă doar în situații justificate, iar folosirea necorespunzătoare a benzii poate duce la amenzi și suspendarea permisului

Banda de urgență este destinată opririi vehiculelor în situații justificate și intervenției autovehiculelor cu regim prioritar. Legislația rutieră interzice folosirea acesteia pentru evitarea aglomerației, verificarea GPS-ului, odihnă sau pentru alte opriri care nu reprezintă urgențe.

Ce trebuie să facă șoferii în caz de urgență

Oprirea nejustificată pe banda de urgență este sancționată cu amendă cuprinsă între 865 și 1.081,25 de lei și trei puncte de penalizare. În cazul staționării, sancțiunea poate ajunge la 4.325 de lei. Mai sever este sancționată circulația nejustificată pe banda de urgență, pentru care șoferii pot primi între 1.946,25 și 4.325 de lei amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Oprirea poate fi justificată în cazul unei defecțiuni grave, al unui accident sau al unei urgențe medicale. Dacă vehiculul rămâne imobilizat, șoferul trebuie să pornească luminile de avarie, să amplaseze triunghiurile reflectorizante la cel puțin 50 de metri și, dacă este necesar, să evacueze pasagerii în siguranță.

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