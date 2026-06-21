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Incident grav pe Transfăgărăşan. O mașină parcată a căzut într-o râpă. Întregul moment, surpins VIDEO

Accident pe Transfăgărășan

Accident pe Transfăgărășan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 18:32

Un incident grav a avut loc pe Transfăgărășan, unde o mașină parcată a fost grav avariată, după ce a căzut într-o râpă. Întregul moment a fost filmat de turiștii ce se aflau în zonă și care spun că șoferița nu a asigurat autovehiculul cu frâna de mână în momentul în care l-a parcat.

”A uitat să tragă frâna de mână”

”A uitat să tragă frâna de mână”, a scris pe TikTok, persoana care a distrinuit clipul video.

În imagini se vede cum maşina avansează uşor şi apoi cade în râpa adâncă, rostogolindu-se de câteva ori.

Femeia ar fi oprit să facă un selfie

Potrivit informaţiilor din mediul online, la volan se afla o femeie care ar fi oprit pentru un selfie.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, întrucât maşina era goală, însă pagubele materiale sunt destul de mari.

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