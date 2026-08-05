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Polițist din Caransebeș obligat să poarte brățară electronică după ordin de protecție

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 5 aug. 2026, 14:12

Tribunalul Caraș-Severin a emis, pe 4 august, un ordin de protecție valabil trei luni împotriva unui polițist de 42 de ani din Caransebeș, obligându-l totodată să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare.

Măsura a fost dispusă în contextul unei anchete penale deschise de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, în care bărbatul este suspectat de hărțuire, abuz în serviciu și omisiunea sesizării.

Potrivit comunicatului IPJ Caraș-Severin, instituția a declanșat atât cercetări penale, cât și o cercetare prealabilă administrativă pentru eventualele măsuri disciplinare. Nu au fost făcute publice detalii despre circumstanțele faptelor sau despre persoana protejată prin ordinul instanței. Ancheta este în curs, urmând ca autoritățile să stabilească împrejurările exacte și eventualele răspunderi.

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