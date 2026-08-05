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Polițist din Caransebeș obligat să poarte brățară electronică după ordin de protecție
FOTO: Arhivă
Tribunalul Caraș-Severin a emis, pe 4 august, un ordin de protecție valabil trei luni împotriva unui polițist de 42 de ani din Caransebeș, obligându-l totodată să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare.
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