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Momente de groază în Hunedoara. Un copil a fost salvat după ce tatăl său l-a amenințat cu un cutter

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 15:23

Un incident grav a avut loc în orașul Uricani, județul Hunedoara, unde un bărbat și-a amenințat copilul minor cu moartea în timp ce îl ținea în brațe și avea asupra sa un cutter. Autoritățile au intervenit de urgență pentru a preveni o tragedie.

La fața locului au fost mobilizați polițiști și o echipă de negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), care au reușit să gestioneze situația fără ca minorul să fie rănit.

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a anunțat că micuțul a fost preluat în siguranță de oamenii legii și se află în afara oricărui pericol, fără a prezenta leziuni.

După intervenție, bărbatul a fost imobilizat de polițiști, iar anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Autoritățile urmează să stabilească și motivele care au dus la acest episod, precum și eventualele acuzații care vor fi formulate împotriva bărbatului.

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