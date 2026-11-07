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Corneliu Iacobov, mesaj emoționant de ziua nepotului său. Matei împlinește 7 ani și a primit o dedicație muzicală specială din partea bunicului

Happy birthday!

Happy birthday!

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Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 7 nov. 2026, 10:11

O zi specială, o urare din suflet și o dedicație muzicală plină de emoție. Corneliu Iacobov i-a transmis un mesaj emoționant nepotului său, Matei, alintat „Matiuschita”, care pe 7 noiembrie împlinește frumoasa vârstă de 7 ani.

Cu acest prilej, bunicul i-a dedicat o melodie specială, transformând aniversarea într-un moment deosebit, încărcat de dragoste și dor. Mesajul transmis de Corneliu Iacobov vorbește despre legătura specială dintre bunic și nepot și despre bucuria de a-l vedea crescând.

La mulți ani, «sufletica» bunicului! Să crești mare, sănătos și frumos! Să-ți dea Dumnezeu tot norocul din lume! Te iubesc mult, mult de tot și îmi este foarte, foarte dor de tine. În câteva zile mă întorc și vin să te mănânc!

i-a transmis Corneliu Iacobov într-o urare în care afecțiunea și dorul se împletesc cu umorul și căldura sufletească.

Dedicată tuturor nepoților, melodia aleasă transmite gânduri de sănătate, fericire, liniște sufletească și împliniri, fiind un mod aparte de a marca o aniversare și de a celebra dragostea dintre generații.

Pentru Matei, împlinirea celor 7 ani vine astfel cu un cadou simbolic și cu o declarație de dragoste din partea bunicului său, care îi transmite că, dincolo de distanță, gândurile și afecțiunea sa sunt mereu aproape.

La mulți ani, Matiuschita!

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