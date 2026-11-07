Corneliu Iacobov, mesaj emoționant de ziua nepotului său. Matei împlinește 7 ani și a primit o dedicație muzicală specială din partea bunicului

O zi specială, o urare din suflet și o dedicație muzicală plină de emoție. Corneliu Iacobov i-a transmis un mesaj emoționant nepotului său, Matei, alintat „Matiuschita”, care pe 7 noiembrie împlinește frumoasa vârstă de 7 ani.

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