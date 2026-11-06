Balconele închise fără autorizație nu vor duce la dublarea impozitului pe clădiri

Proprietarii de apartamente din clădiri construite legal nu vor plăti un impozit pe clădiri majorat cu 100% pentru închiderea balcoanelor fără autorizație, conform unui ordin semnat de ministrul Dezvoltării în noiembrie 2026.
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Marcel-Alexandru Stoica, a semnat Ordinul nr. 1389 din 5 noiembrie 2026, care aprobă instrucțiuni de aplicare a articolului 301 din Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.
Documentul clarifică regimul juridic al balcoanelor închise fără autorizație de construire, stabilind că aceste intervenții punctuale nu modifică legalitatea clădirii inițiale. În consecință, imobilele construite conform legii nu sunt încadrate în categoria construcțiilor neautorizate doar din cauza existenței unui balcon închis.
Impozitul pe clădiri rămâne neschimbat
Instrucțiunile aprobate prin ordin precizează că majorarea impozitului stabilit prin alin. (11) nu este aplicabilă pentru închiderea balcoanelor în clădirile construite legal.
Documentul ilustrează disproporția unei astfel de măsuri, menționând că dublarea impozitului pentru un apartament legal de 70 – 80 de metri pătrați, ca urmare a unei modificări neautorizate de doar 3 – 4 metri pătrați, este considerată o măsură care nu poate fi aplicată.
Direcțiile de taxe și impozite locale nu au temei legal să aplice majorarea cu 100% a impozitului pe apartament pentru simpla existență a unui balcon închis, se arată în document.
Prescripția contravențională și regularizarea
Executarea lucrărilor fără autorizație de construire este supusă termenului general de prescripție de trei ani, calculat de la finalizarea faptei. Pentru balcoanele închise în urmă cu mai mult de trei ani, dreptul statului de a aplica amenzi sau alte măsuri punitive este prescris.
Legea nr. 169/2026 nu se aplică retroactiv și nu poate transforma o faptă pentru care a intervenit prescripția într-un motiv de penalizare fiscală a unei clădiri construite legal.
Închiderea balcoanelor sau a logiilor la clădirile de locuit multietajate este considerată o lucrare de importanță redusă, cu excepția extinderii pe domeniul public a balcoanelor sau logiilor de la parter. Proprietarii pot solicita autorizația de regularizare oricând, fără limită de timp, procedura urmărind verificarea siguranței clădirii și a condițiilor în care a fost realizată lucrarea.
Taxe standard pentru regularizare
Regimul tranzitoriu de un an, valabil până la 25 august 2027, prevede taxe suplimentare majorate de zece ori pentru anumite categorii de construcții realizate cu încălcarea regimului de autorizare. Totuși, acest regim nu se aplică lucrărilor de închidere a balcoanelor încadrate la alineatul (2) al articolului 301.
Proprietarii care solicită regularizarea acestor lucrări vor achita taxele standard de autorizare, nu taxele majorate. Intrarea în vigoare a legii nu instituie obligația autorităților locale de a realiza o inventariere generală a balcoanelor închise fără autorizație.