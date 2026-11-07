Rheinmetall, în centrul unui nou scandal în România! Penalități de 8,7 milioane de euro

Publicat 7 nov. 2026, 10:07 Sursă realitatea.net

Ministerul Apărării a aplicat primele penalități companiei Rheinmetall, după ce au fost constatate mai multe nereguli. Este vorba despre 8,7 milioane de euro, sumă pe care statul român trebuie să o recupereze de la gigantul german, care deține 51% din companie și asigură controlul operațional, în timp ce partea română deține 49%, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus. Jurnalista Realitatea PLUS, Raluca Țicmeanu, a analizat situația și implicațiile acestei decizii.

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