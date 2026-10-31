Ministrul Dezvoltării, discuții cu Asociția Comunelor despre comasarea voluntară a 429 de localități

Publicat 31 oct. 2026, 19:42 Sursă news

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a susținut o reuniune de lucru cu Asociația Comunelor din România (ACoR) privind proiectul de reformă administrativă care vizează asocierea și comasarea voluntară a 429 de localități.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre 574 de comune