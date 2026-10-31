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Politica· 1 min citire
Ministrul Dezvoltării, discuții cu Asociția Comunelor despre comasarea voluntară a 429 de localități
FOTO: Pixabay.com
Publicat31 oct. 2026, 19:42
Sursănews
Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a susținut o reuniune de lucru cu Asociația Comunelor din România (ACoR) privind proiectul de reformă administrativă care vizează asocierea și comasarea voluntară a 429 de localități.
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