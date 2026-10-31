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Ministrul Dezvoltării, discuții cu Asociția Comunelor despre comasarea voluntară a 429 de localități

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat31 oct. 2026, 19:42
Sursănews

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a susținut o reuniune de lucru cu Asociația Comunelor din România (ACoR) privind proiectul de reformă administrativă care vizează asocierea și comasarea voluntară a 429 de localități.

Reuniunea, descrisă de ministrul Dezvoltării ca fiind constructivă, s-a concentrat pe mecanismele prin care se poate încuraja unirea comunelor. Alexandru Stoica a anunțat că s-a convenit extinderea grupului de lucru de la nivel central cu reprezentanți ai conducerii ACoR.

Am discutat despre soluţiile prin care putem încuraja asocierea şi comasarea voluntară a celor 429 de localităţi vizate. Am convenit să extindem grupul de lucru de la nivel central cu reprezentanţi ai conducerii ACoR, pentru a stabili stimulente concrete pentru comunele care aleg comasarea voluntară, dar şi măsuri de protecţie pentru angajaţii din administraţia locală.

a declarat Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, într-un mesaj publicat pe Facebook Alexandru Stoica

Ministrul a subliniat că obiectivul reformei nu este reducerea simplă a numărului de primării, ci consolidarea administrațiilor locale. Potrivit lui Stoica, se dorește crearea unor structuri cu personal calificat, servicii publice moderne și resurse suficiente pentru dezvoltare.

„România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială adaptată realităţilor demografice, economice şi sociale actuale. Avem nevoie de administraţii locale eficiente şi comunităţi care să aibă şanse reale de dezvoltare, indiferent de dimensiunea lor”, a scris Alexandru Stoica.

Șefului Ministerului Dezvoltării i-a precizat că procesul de reformă trebuie construit prin dialog și nu impus de la birou, punând interesele cetățenilor în prim-plan.

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