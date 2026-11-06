Ursula von der Leyen vine luni în România, după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră. Cu cine se va întâlni

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va veni luni, 9 noiembrie 2026, în România, într-o vizită care are loc pe fondul intensificării atacurilor cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.
Oficialul european va fi primit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, unde discuțiile vor viza securitatea regională și situația de pe flancul estic al NATO.
Întrevederea este programată la ora 15:30, potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială. Vizita face parte dintr-un turneu regional care include și Bulgaria, după participarea șefei Comisiei Europene la summitul climatic COP din Turcia.
Ursula von der Leyen, întâlnire cu Nicușor Dan la Cotroceni
Președinta Comisiei Europene urmează să discute cu șeful statului despre evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre și despre măsurile necesare pentru protejarea transportului maritim comercial.
Vizita are loc într-un moment în care mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea coastelor României și Bulgariei. Atacurile au amplificat îngrijorările privind siguranța rutelor maritime și protecția infrastructurii critice din regiune.
Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, care citează surse europene, deplasarea Ursulei von der Leyen are legătură directă cu deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră.
Mai multe nave comerciale, lovite de drone în Marea Neagră
În luna octombrie, nouă nave comerciale au fost lovite în apropierea coastelor României și Bulgariei. Potrivit informațiilor citate de Reuters, aproximativ 34 de marinari au fost declarați morți sau dispăruți în urma incidentelor.
Unul dintre cele mai grave atacuri a vizat o navă de marfă aflată în largul portului Constanța. Ambarcațiunea a fost lovită de o dronă și s-a răsturnat. Un marinar a murit, alți trei au fost dați dispăruți, iar nouă membri ai echipajului au fost salvați.
Ursula von der Leyen a reacționat la acel incident și a condamnat atacurile asupra navelor civile, pe care le-a descris drept o escaladare a agresiunii ruse în Marea Neagră.
„Aceste atacuri iresponsabile vizează vieți nevinovate și sfidează în mod deschis dreptul internațional”, a transmis președinta Comisiei Europene într-un mesaj publicat pe platforma X.
NATO intensifică supravegherea în regiune
Atacurile asupra navelor comerciale au determinat aliații NATO să intensifice misiunile de supraveghere în spațiul aerian de deasupra Mării Negre.
Avioane de recunoaștere din Italia, Marea Britanie și Statele Unite au desfășurat misiuni simultane în regiune. De asemenea, Franța a decis să prelungească prezența unei aeronave de patrulare maritimă în România, pentru a sprijini monitorizarea situației.
Aeronava franceză de tip Atlantique 2, dislocată la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, poate detecta amenințări maritime și poate transmite informații autorităților, însă nu are capacitatea de a intercepta sau neutraliza dronele.
România și Bulgaria, în centrul preocupărilor europene
Vizita Ursulei von der Leyen în cele două țări are loc într-un context în care securitatea rutelor comerciale din Marea Neagră a devenit o preocupare majoră pentru Uniunea Europeană și NATO.
Atacurile afectează transportul de mărfuri și exporturile ucrainene, dar ridică și probleme privind protecția echipajelor și a infrastructurii maritime.
În paralel, autoritățile europene analizează măsuri pentru consolidarea supravegherii maritime și pentru menținerea unor rute sigure de transport.
Detaliile complete ale programului Ursulei von der Leyen în România nu au fost încă anunțate. Nu este clar nici dacă președinta Comisiei Europene va fi însoțită de alți oficiali europeni.