Reșița se pregătește să găzduiască, în premieră, Târgul de Carte Gaudeamus Radio România

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 nov. 2026, 13:41

Reșița va găzdui în premieră, în perioada 5–8 noiembrie, Târgul de Carte Gaudeamus Radio România. Timp de patru zile, publicul va avea ocazia să participe la lansări de carte, întâlniri cu scriitori, conferințe, dezbateri, concerte și activități dedicate copiilor.

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