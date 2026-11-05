Reșița se pregătește să găzduiască, în premieră, Târgul de Carte Gaudeamus Radio România

Reșița va găzdui în premieră, în perioada 5–8 noiembrie, Târgul de Carte Gaudeamus Radio România. Timp de patru zile, publicul va avea ocazia să participe la lansări de carte, întâlniri cu scriitori, conferințe, dezbateri, concerte și activități dedicate copiilor.
Târgul propune un program divers, în care literatura se întâlnește cu muzica, educația și dezbaterile pe teme de actualitate, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi noi apariții editoriale și de a intra în dialog cu autorii.
Gaudeamus Radio România va aduce în atenția publicului reșițean volume din numeroase domenii, de la istorie și literatură la antreprenoriat, sănătate și arhitectură, dar și lucrări care abordează provocările societății contemporane.
Întâlnirile cu scriitori și personalități culturale vor fi completate de sesiuni de autografe, conferințe și dezbateri, menite să încurajeze schimbul de idei și dialogul dintre autori și cititori.
Muzică și activități pentru toate vârstele
Pe lângă oferta editorială, Târgul de Carte Gaudeamus de la Reșița va include un program muzical care va aduce în fața publicului jazz, blues, gospel și muzică clasică.
Concertele și momentele artistice vor completa atmosfera evenimentului, transformând târgul într-un spațiu de întâlnire între diferite forme de expresie culturală, anunță Radio România Reșița.
Un loc important în program îl vor ocupa și activitățile dedicate copiilor. Atelierele pregătite pentru cei mici urmăresc să stimuleze creativitatea și interesul pentru lectură, oferindu-le oportunitatea de a descoperi universul cărților prin experiențe interactive.
Vizitatorii vor putea explora standurile editurilor participante, vor avea acces la titluri din domenii variate și vor putea participa la evenimentele organizate pe parcursul celor patru zile.
4 zile dedicate lecturii și dialogului cultural
În Banatul Montan, Târgul de Carte Gaudeamus Radio România va aduce împreună cititori de toate vârstele, scriitori, editori și reprezentanți ai mediului cultural, într-un cadru care încurajează lectura și circulația ideilor.
Prin diversitatea temelor abordate și a manifestărilor incluse în program, ediția de la Reșița oferă publicului oportunitatea de a descoperi atât cele mai noi apariții editoriale, cât și perspective asupra unor subiecte importante pentru societatea actuală.
Programul complet al lansărilor, întâlnirilor cu autorii, dezbaterilor și concertelor poate fi consultat pe site-ul oficial.