Caransebeș: 26 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri
Percheziții la Caraș Severin
Două grupări de traficanți de droguri, destructurate în Caraș-Severin. 26 de percheziții și peste 20 de persoane implicate
O amplă operațiune împotriva traficului de droguri a avut loc luni, 16 noiembrie, în județele Caraș-Severin și Suceava. Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat 26 de percheziții domiciliare pentru destructurarea a două grupări infracționale care colaborau în distribuirea substanțelor interzise în Caransebeș, Reșița și localitățile din apropiere. În anchetă sunt vizate peste 20 de persoane.
Potrivit anchetatorilor, cele două grupări s-au dezvoltat începând cu prima parte a anului 2026 și aveau ca principal scop obținerea unor câștiguri importante din comercializarea drogurilor de mare risc și a substanțelor cu efecte psihoactive.
Deși funcționau separat, cele două rețele colaborau pentru aprovizionarea, schimbul și distribuirea drogurilor către consumatori. Membrii acestora utilizau atât metodele clasice de vânzare stradală, cât și canale online pentru organizarea activităților ilegale.
Cum funcționau cele două rețele de trafic de droguri
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, prima grupare s-a consolidat începând din primăvara anului 2026 și era specializată în distribuirea drogurilor de mare risc și a substanțelor susceptibile să producă efecte psihoactive.
Activitatea rețelei se concentra în special în municipiul Caransebeș, unde membrii dezvoltaseră o rețea extinsă de distribuție stradală.
Liderul grupării se ocupa de aprovizionare, inclusiv prin procurarea din state vest-europene a unor substanțe active folosite la prepararea drogurilor. Comenzile erau realizate online.
Distribuția se desfășura inclusiv prin metoda „dead drop”. Aceasta presupunea plasarea drogurilor în locuri stabilite în prealabil, iar cumpărătorii primeau coordonatele locațiilor după confirmarea plății. Astfel, distribuitorii evitau întâlnirile directe cu beneficiarii.
Liderul vindea personal substanțe interzise unor clienți considerați de încredere, în timp ce ceilalți membri aveau responsabilități precum distribuția stradală, protejarea activității infracționale, recuperarea datoriilor și înlăturarea concurenței.
Cocaina, principala substanță comercializată de cea de-a doua grupare
Cea de-a doua rețea infracțională s-a dezvoltat progresiv începând cu jumătatea anului 2026 și avea ca principală activitate distribuirea drogurilor de mare risc, în special a cocainei.
Potrivit procurorilor, liderul acesteia coordona atât activitatea distribuitorilor stradali, cât și vânzarea directă către propria clientelă, formată în special din persoane cu posibilități financiare ridicate.
Ceilalți membri se ocupau de livrarea drogurilor către consumatori și adoptau măsuri de precauție pentru identificarea și selectarea potențialilor cumpărători, încercând să reducă riscul de depistare.
Ancheta a scos la iveală și legăturile dintre cele două grupări. Membrii acestora achiziționau și schimbau între ei droguri de mare risc și substanțe psihoactive, care erau ulterior comercializate către consumatori.
Drogurile ajungeau și în Reșița. Anchetatorii au identificat și alți distribuitori
Investigațiile au evidențiat faptul că activitatea de distribuție nu era limitată la Caransebeș. Rețeaua se extinsese și în municipiul Reșița, unde au fost identificate persoane care foloseau, la rândul lor, metoda „dead drop” pentru comercializarea substanțelor interzise.
De asemenea, anchetatorii au identificat persoane care nu făceau parte oficial din cele două grupări, dar care cumpărau droguri de la membrii acestora și le revindeau ulterior în propriile cercuri de cunoștințe.
În cadrul operațiunii desfășurate luni au fost puse în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară în județele Caraș-Severin și Suceava.
Acțiunea este coordonată de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin.
Persoanele vizate sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Audierile au loc la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin.
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