Sorin Grindeanu: „Nu văd o problemă să avem județul Banat, cu Timișul și Carașul!”

Declarația a fost făcută de președintele PSD, Sorin Grindeanu, la o emisiune tv, atunci când a fost întrebat de reforma administrativă mult vehiculată în aceste zile!
Grindeanu consideră însă că reforma administrativă nu se poate face fără dialog cu cetățenii.
„E valabil patriotismul local și pentru localitățile mici. Eu nu văd o problemă să avem un județ Banat, cu Timiș și Caraș. Toate aceste lucruri e obligatoriu să fie discutate și tot așa obligatoriu e să le facem. Vor fi comisii județene care vor vorbi de comasare. Credeți că e normal să avem orașe sub 10.000 de locuitori? Eu nu cred. Dacă nu mă-nșel, Băile Herculane e un oraș sub 10.000, dar cei care efectiv vin acolo zilnic cresc populația. Atunci trebuie să ții cont de fiecare din aceste componente. PSD își asumă. Ce reformă a fost până acum? Că au dat niște femei de serviciu afară!”, a spus liderul social-democraților.
Prezent zilele trecute în Valea Almăjului, Sorin Grindeanu a discutat și cu edilii din zonă pe teme reformei administrative. „Am fost în Caraș-Severin, în Valea Almăjului, o vale cu șapte sau opt comune, cea mai mare, Bozovici, cu vreo 2.600 de locuitori, după aceea sunt comune cu peste 1.000. M-am întâlnit cu toți primarii și le-am explicat tuturor, dar nici nu a fost nevoie de foarte multe explicații ca să înțeleagă.”, a încheiat președintele PSD.