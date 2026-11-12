Ana Maria Păcuraru, interviu-eveniment cu jurnalistul Alex Salvi: ce a văzut în Oleșki, orașul ucrainean ocupat de ruși
Un interviu-eveniment a fost realizat de Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist roman acreditat la Casa Albă, cu Alex Salvi, celebrul corespondent pentru afaceri externe al gigantului american Newsmax, relatează Realitatea PLUS. Potrivit sursei citate, gazetarul american a povestit ce a văzut când a reușit să intre în Oleșki, orașul ucrainean ocupat de ruși și complet închis presei occidentale încă din 2022. Mărturiile acestuia sunt terifiante.
Jurnalistul american Alex Salvi a relatat în interviul acordat Anei Maria Păcuraru - singurul jurnalist roman acreditat la Casa Albă - cum s-a desfășurat misiunea jurnalistică în orașul Oleșki, din Ucraina, aflat sub ocupație rusă. Corespondentul Newsmax a povestit, astfel, că echipa sa a fost nevoită să respecte mai multe restricții impuse de autoritățile ruse, inclusiv interdicția de a filma anumite zone de-a lungul traseului.
Salvi a explicat că deplasarea a presupus organizarea a două echipe distincte, după ce partea rusă a solicitat ca ambele tabere să beneficieze de o reprezentare egală în relatarea evenimentului.
Chiar în ultimul moment a intervenit o mică schimbare de plan. La solicitarea rușilor, aceștia au vrut să se asigure că ambele părți beneficiază de o reprezentare egală în această relatare. Așa că ne-am împărțit echipa de patru persoane în două echipe distincte,
a povestit jurnalistul american în interviul cu Ana Maria Păcuraru.
Potrivit acestuia, doi membri ai echipei au călătorit alături de delegația ucraineană, traversând Belarus și intrând ulterior pe teritoriul Rusiei. Ceilalți doi, Alex Salvi și cameramanul George, au zburat la Moscova, unde s-au întâlnit cu delegația rusă. Cele două echipe s-au reunit ulterior în Crimeea, punctul de plecare către Oleșki.
Doi dintre colegii mei au călătorit alături de ucraineni, care au trecut prin Belarus și au intrat pe teritoriul Rusiei, apoi au mers în Crimeea, unde ne-am întâlnit cu ei. Eu și cameramanul meu, George, am zburat la Moscova. Acolo ne-am întâlnit cu delegația rusă, după care ne-am îndreptat spre sudul Rusiei, către Crimeea. Acolo ne-am reunit cu toții,
a explicat Alex Salvi.
El a relatat că întâlnirea delegațiilor ucraineană și rusă, alături de echipa Newsmax, a avut loc într-o benzinărie bombardată din Crimeea. Jurnalistul a amintit că, în contextul războiului, Ucraina a vizat inclusiv infrastructura de alimentare cu combustibil de pe teritoriul controlat de Rusia.
Echipa mea, formată din patru persoane, precum și delegațiile ucraineană și rusă, ne-am întâlnit cu toții la o benzinărie bombardată, în Crimeea. Cei care au urmărit acest conflict știu că ucrainenii au vizat nu doar rafinării, ci și unele benzinării, pentru a-i face pe cetățenii ruși să simtă și ei o parte din suferința provocată de acest război, în special atunci când vine vorba de alimentarea cu combustibil și de cozile lungi la benzinării, despre care am văzut numeroase videoclipuri pe internet,
a relatat corespondentul Newsmax.
Geamurile autobuzului, acoperite pentru a împiedica filmarea instalațiilor militare
Jurnalistul a precizat și că drumul către Oleșki a fost unul dificil, iar accesul jurnaliștilor a fost strict controlat. Alex Salvi a dezvăluit că geamurile autobuzului în care se afla echipa au fost acoperite, astfel încât reporterii să nu poată filma instalațiile militare întâlnite pe traseu. Cu toate acestea, delegația rusă a organizat mai multe opriri în puncte pe care a dorit să le prezinte jurnaliștilor, inclusiv în zone în care fuseseră desfășurate operațiuni de deminare.
Odată ce ne-am întâlnit în Crimeea, au existat anumite restricții. Geamurile autobuzului nostru au fost acoperite, pentru a ne împiedica să filmăm instalațiile militare în timp ce ne deplasam spre Oleșki. Rușii ne-au oferit însă și câteva opriri, dacă le putem numi așa, în locuri pe care doreau să ni le arate în drumul nostru spre Oleșki,
a mai declarat jurnastul.
Una dintre opriri a avut loc într-o zonă în care militarii ruși au prezentat un număr mare de mine recuperate în zilele precedente. Potrivit explicațiilor oferite delegației, acest lucru s-a întâmplat deoarece a fost desfășurată o amplă operațiune de deminare pentru securizarea traseului către oraș și pentru a permite evacuarea în siguranță a persoanelor din Oleșki.
Alex Salvi a subliniat că pericolul a rămas, la acel moment, unul real, amintind că un soldat rus și-a pierdut viața cu doar o zi înainte ca echipa sa să se afle acolo, în timpul unei operațiuni de deminare.
Una dintre opriri a fost într-un loc unde ne-au prezentat un număr mare de mine pe care le recuperaseră în zilele precedente. Fusese desfășurată o operațiune de deminare de amploare, pentru a se asigura că traseul pe care urma să-l parcurgem era sigur, dar și că persoanele evacuate din Oleșki puteau trece în siguranță. Așa că ne-au arătat acele mine,
a arătat acesta.
Chiar cu o zi înainte, un soldat rus își pierduse viața în timpul acestei operațiuni, pentru a sublinia cât de gravă este situația și cât de periculoasă rămâne această zonă chiar și în prezent,
a adăugat corespondentul american.
Drone ucrainene interceptate, prezentate delegației Newsmax
În interviul-eveniment acordat Anei Maria Păcuraru, jurnalistul american a vorbit și despre o altă oprire organizată de partea rusă, care a avut ca obiectiv prezentarea unor drone ucrainene. El a arătat că unele dintre aceste drone au fost interceptate de militarii ruși, în timp ce altele și-au lovit deja țintele. Jurnalistul a explicat că prezentarea acestor echipamente a fost folosită de partea rusă pentru a susține propria interpretare asupra atacurilor ucrainene.
A existat și o altă oprire, unde ne-au arătat câteva drone ucrainene, fie interceptate de ruși, fie drone care își loviseră deja țintele. Acestea erau expuse acolo, pur și simplu,
a declarat Alex Salvi..
Corespondentul Newsmax a subliniat, totodată, că cele două tabere oferă interpretări diferite asupra acestor operațiuni militare. Astfel, în timp ce Rusia le prezintă drept acte de agresiune împotriva propriului teritoriu, Ucraina susține că atacurile vizează obiective militare și infrastructură esențială, în încercarea de a descuraja agresiunea rusă.
Desigur, rușii au vrut să prezinte aceste acțiuni drept acte de agresiune împotriva teritoriului lor. Ucrainenii, pe de altă parte, ar susține că este vorba despre ținte esențiale, obiective militare, vizate pentru a descuraja agresiunea rusă,
a conchis jurnalistul american.
Interviul integral poate fi urmărit AICI.
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