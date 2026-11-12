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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Ioan Ungureanu, în premieră la Realitatea PLUS: Cum arată viața unui tată după divorț?
Publicat12 nov. 2026, 12:20
Actualizat12 nov. 2026, 12:23
Divorțul nu înseamnă doar sfârșitul unei relații, ci și o schimbare profundă de identitate. Despre provocările emoționale, pierderile și confuzia care pot apărea după separare vorbește psihologul Ioan Ungureanu, într-o ediție în premieră a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, la Realitatea PLUS.
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