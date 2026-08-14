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14 august: Ziua Recunoștinței în Forțele Navale Române. Radu Miruță a ajuns la Constanța
Radu Miruță, prezent în Constanța la ceremoniile de Ziua Recunoștinței. Foto/ziarulamprenta.ro
Publicat14 aug. 2026, 09:20
SursăRealitatea.Net
Forțele Navale Române marchează vineri, 14 august, Ziua Recunoștinței. Cu acest prilej, sunt organizate ceremonii militare și religioase în memoria marinariilor care s-au jertfit la datoria sub drapelul național.
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