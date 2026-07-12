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Politica· 2 min citire
România, alături de SUA și alte 12 state, contestă pretențiile Chinei în Marea Chinei de Sud
Mrea Chinei de Est/ Profimedia
Publicat12 iul. 2026, 11:44
Actualizat12 iul. 2026, 11:48
SursăRealitatea.Net
România se numără printre cele 14 state care au reafirmat că pretențiile teritoriale extinse ale Chinei în Marea Chinei de Sud nu au temei juridic. Declarația comună a fost publicată la 10 ani de la hotărârea Curții Permanente de Arbitraj, care a dat câștig de cauză Filipinelor în disputa cu Beijingul.
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